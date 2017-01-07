Етноси Намібії подали позов на уряд ФРН через геноцид
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Представники двох африканських народностей гереро і нама подали в суд на уряд ФРН і зажадали фінансових компенсацій в зв’язку з колоніальними злочинами столітньої давності, передає УНН з посиланням на DW.
Представники двох африканських народностей гереро і нама, які проживають на території сучасної Намібії, подали в суд на уряд ФРН і зажадали фінансової компенсації у зв’язку з масовими вбивствами членів місцевих племен колоніальними військами на території німецького протекторату — Німецької Південно-Західної Африки — в період з 1904 по 1908 роки.
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Відповідну заяву подано до федерального окружного суду Нью-Йорка в п’ятницю, 6 січня.
У МЗС Німеччини вже відреагували на повідомлення про позов. Представник зовнішньополітичного відомства ФРН зазначив, що у німецької влади достатньо підстав для того, щоб не вести прямий діалог з представниками зазначених народностей. “Ми ведемо переговори на рівні урядів, при цьому не виключаємо організації громадянського суспільства,” — підкреслив він.
Офіційний Берлін вперше охарактеризував винищення військами кайзерівської Німеччини племен гереро і нама як геноцид в 2014 році.
На території Німецької Південно-Західної Африки кайзерівськими військами було вбито від 75 до 100 тис. представників цих народностей.