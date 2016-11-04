Эстония выделила более 500 тыс. евро помощи пострадавшим на Донбассе

По словам генерального директора департамента внешнеэкономических связей и развития сотрудничества МИД Эстонии Юри Сейленталя, два года вооруженного конфликта в восточной Украине вызвали гуманитарный кризис, который продолжает требовать международного внимания и поддержки, чтобы помочь пострадавшим.

"Грядущая зима делает положение тех, кто нуждается в помощи, еще более серьезным и гуманитарные потребности растут: ощущается нехватка одеял, теплой одежды и приборов для обогрева. Недостаточные медицинская помощь, предоставление коммунальных услуг и доступ гуманитарных организаций к гражданским лицам, которые нуждаются в помощи в восточной части Украины, по-прежнему является проблемой", - сказал Ю.Сейленталь.

Он также указал на тяжелую ситуацию в учреждениях по уходу за детьми.

"Министерство иностранных дел поддерживает смягчение гуманитарного кризиса в восточной части Украины, направляя 100 тыс. евро через Международный комитет Красного Креста и облегчение положения людей, страдающих из-за кризиса, направляя 200 тыс. евро через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Кроме того, Министерство иностранных дел выделяет 200 тыс. евро Детскому фонду ООН и 75 тыс. евро украинскому представительству Управления ООН по координации гуманитарных вопросов", - говорится в сообщении.