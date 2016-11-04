Естонія виділила понад 500 тис. євро допомоги постраждалим на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ спрямує для надання гуманітарної допомоги та притулку і предметів першої необхідності постраждалим на Донбасі 575 тисяч євро, передає УНН з посиланням на прес-службу естонського дипвідомства.
За словами генерального директора департаменту зовнішньоекономічних зв'язків і розвитку співробітництва МЗС Естонії Юрі Сейленталя, два роки збройного конфлікту в східній Україні викликали гуманітарну кризу, яка продовжує потребувати міжнародної уваги і підтримки, щоб допомогти постраждалим.
"Прийдешня зима робить становище тих, хто потребує допомоги, ще більш серйозним і гуманітарні потреби зростають: відчувається брак ковдр, теплого одягу і приладів для обігріву. Недостатні медична допомога, надання комунальних послуг та доступ гуманітарних організацій до цивільних осіб, які потребують допомоги в східній частині України, як і раніше є проблемою", - сказав Ю.Сейленталь.
Він також вказав на важку ситуацію в установах щодо догляду за дітьми.
"Міністерство закордонних справ підтримує пом'якшення гуманітарного кризи в східній частині України, спрямовуючи 100 тис. євро через Міжнародний комітет Червоного Хреста і полегшення становища людей, які страждають через кризу, спрямовуючи 200 тис. євро через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Крім того, Міністерство закордонних справ виділяє 200 тис. євро Дитячому фонду ООН та 75 тис. євро українському представництву Управління ООН з координації гуманітарних питань", - йдеться у повідомленні.