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Эрдоган может выступить посредником в урегулировании войны, как он сделал это при заключении зерновой сделки - Орбан

Киев • УНН

 • 403653 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похвалил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его мирный подход к российско-украинской войне в течение 15 месяцев войны, передает УНН.

Эрдоган может выступить посредником в урегулировании войны, как он сделал это при заключении зерновой сделки - Орбан

Цитата

"Я поздравил президента Эрдогана с победой на выборах во время его инаугурации в Анкаре. Его миролюбивая позиция для Венгрии как глоток свежего воздуха", - написал Орбан в Твиттере через день после посещения Турции, где он увидел церемонию приведения Эрдогана к присяге.

Орбан поделился видеозаписью своего визита в Турцию на церемонию, а также сценами с мероприятия и заметил: "Победа Эрдогана нужна нам как глоток свежего воздуха, и он также выступает за мир".

Он добавил: "Кроме того, он (Эрдоган) является сторонником мира. Если бы он не победил, у нас был бы провоенный турецкий президент и последствия этого было бы трудно предсказать. Президент Турции имеет шанс выступить посредником между украинцами и россиянами, как он это сделал в вопросе о зерне, о хлебном кризисе".

Добавим

Турция неоднократно призывала Киев и москву прекратить войну путем переговоров и возглавила соглашение по экспорту зерна по Черному морю, чтобы обеспечить экспорт жизненно важных продуктов питания даже во время войны.

I congratulated President @RTErdogan on his election victory during his inauguration in Ankara. His pro-peace stance is like a breath of fresh air for Hungary! pic.twitter.com/6QlojLSb9i

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 4, 2023

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