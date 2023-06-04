Эрдоган может выступить посредником в урегулировании войны, как он сделал это при заключении зерновой сделки - Орбан
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похвалил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его мирный подход к российско-украинской войне в течение 15 месяцев войны, передает УНН.
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"Я поздравил президента Эрдогана с победой на выборах во время его инаугурации в Анкаре. Его миролюбивая позиция для Венгрии как глоток свежего воздуха", - написал Орбан в Твиттере через день после посещения Турции, где он увидел церемонию приведения Эрдогана к присяге.
Орбан поделился видеозаписью своего визита в Турцию на церемонию, а также сценами с мероприятия и заметил: "Победа Эрдогана нужна нам как глоток свежего воздуха, и он также выступает за мир".
Он добавил: "Кроме того, он (Эрдоган) является сторонником мира. Если бы он не победил, у нас был бы провоенный турецкий президент и последствия этого было бы трудно предсказать. Президент Турции имеет шанс выступить посредником между украинцами и россиянами, как он это сделал в вопросе о зерне, о хлебном кризисе".
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Турция неоднократно призывала Киев и москву прекратить войну путем переговоров и возглавила соглашение по экспорту зерна по Черному морю, чтобы обеспечить экспорт жизненно важных продуктов питания даже во время войны.
I congratulated President @RTErdogan on his election victory during his inauguration in Ankara. His pro-peace stance is like a breath of fresh air for Hungary! pic.twitter.com/6QlojLSb9i— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 4, 2023