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The Guardian

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Ердоган може виступити посередником у врегулюванні війни, як він зробив це під час укладання зернової угоди - Орбан

Київ • УНН

 • 403653 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан похвалив президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана за його мирний підхід до російсько-української війни протягом 15 місяців війни, передає УНН.

Ердоган може виступити посередником у врегулюванні війни, як він зробив це під час укладання зернової угоди - Орбан

Цитата

"Я привітав президента Ердогана з перемогою на виборах під час його інавгурації в Анкарі. Його миролюбна позиція для Угорщини як ковток свіжого повітря", - написав Орбан у Твіттері через день після відвідин Туреччини, де він побачив церемонію приведення Ердогана до присяги.

Орбан поділився відеозаписом свого візиту до Туреччини на церемонію, а також сценами з заходу та зауважив: "Перемога Ердогана потрібна нам як ковток свіжого повітря, і він також виступає за мир".

Він додав: "Крім того, він (Ердоган) є прихильником миру. Якби він не переміг, у нас був би провоєнний турецький президент і наслідки цього було б важко передбачити. Президент Туреччини має шанс виступити посередником між українцями та росіянами, як він це зробив у питанні про зерно, про хлібну кризу".

Додамо

Туреччина неодноразово закликала Київ і москву припинити війну шляхом переговорів і очолила угоду щодо експорту зерна Чорним морем, щоб забезпечити експорт життєво важливих продуктів харчування навіть під час війни.

I congratulated President @RTErdogan on his election victory during his inauguration in Ankara. His pro-peace stance is like a breath of fresh air for Hungary! pic.twitter.com/6QlojLSb9i

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 4, 2023

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