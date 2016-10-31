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Эксперт: реакцией общества на состояние политиков может стать возрождение коммунистов

Эксперт: реакцией общества на состояние политиков может стать возрождение коммунистов

Киев • УНН

 • 15172 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Общество может негативно отреагировать на состояния, задекларированные украинскими политиками и чиновниками. И это может привести к возрождению в стране сил с социальными популистскими лозунгами, таких как коммунисты. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сказал политический эксперт Сергей Таран.

По мнению С.Тарана сам шаг по внедрению открытого электронного декларирования является вполне нормальным и должно повысить политическую ответственность декларантов, но теперь слово должно быть за Национальным антикоррупционным бюро и Национальным агентством по предупреждению коррупции.

"Наверное самое важное - нужна нормальная реакция общества. У нас здесь может быть два варианта.
Первый вариант хороший, оптимистиченый: когда граждане понимают, что основная проблема - несоответствие между доходами и расходами. То есть не сам факт богатства, не сам факт состояния. И поэтому, если существует несоответствие, нужны законы, требуется усиление ответственности. Это будет способствовать позитивным сдвигам в обществе.

А может быть пессимистический сценарий, когда люди просто будут воспринимать наличие состояния, как что-то плохое, как зло. Потому что в этом обществе десятки лет, начиная с 1917 года, наличие состояния воспринимали всегда с негативом. Это может способствовать тому, что усилятся социал-популистские настроения, которые приведут к перерождению, точнее реинкарнации, коммунистов и социалистов. Они будут называться по-другому, но, по сути, ради справедливости требовать все забрать и поделить. Или будут голосовать за отдельных лиц с такими лозунгами. И это приведет к негативным последствиям в обществе, потому что это худшее, что может произойти ", - считает эксперт.

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Поэтому считает С.Таран, сейчас важно направить настроения общества в нужное русло - нужно воевать не с богатством, а с бедностью.

"Нулевое декларирование де-факто есть. То что происходит очень похоже на нулевое декларирование. Возможно не будет узаконено. Потому что то, что сейчас, в определенной степени очень похоже на декларирование, которое называют нулевым. Хотя я, возможно, не исключаю, что будут юридические выводы, и будет это узаконено ", - отметил эксперт.

По словам С.Тарана пока вполне возможно возникнет широкая дискуссия относительно нулевого декларирования.

Напомним, завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение .

По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24.00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документов.

Субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

Наибольшую дискуссию вызвало наличие у большинства нардепов и многих высокопоставленных чиновников крупных сумм наличных средств и незначительное количество депозитов в банках.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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