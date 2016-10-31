Експерт: реакцією суспільства на статки політиків може стати відродження комуністів

На думку С.Тарана сам крок із впровадження відкритого електронного декларування є цілком нормальним і має підвищити політичну відповідальність декларантів, але тепер слово має бути за Національним антикорупційним бюро та Національним агентством з питань запобігання корупції.

“Напевно найважливіше — потрібна нормальна реакція суспільства. В нас тут може бути два варіанти.

Перший варіант хороший, оптимістичний: коли громадяни розуміють, що основна проблема — невідповідність між прибутками і видатками. Тобто не сам факт багатства, не сам факт статків. І тому, якщо існує невідповідність, потрібні закони, потрібне посилення відповідальності. Це сприятиме позитивним зрушенням у суспільстві.

А може бути песимістичний сценарій, коли люди просто будуть сприймати наявність статків, як щось погане, як зло. Тому що в цьому суспільстві десятки років, починаючи з 1917, наявність статків сприймали завжди з негативом. Це може сприяти тому, що посиляться соціал-популістичні настрої, які призведуть до переродження, точніше реінкарнації, комуністів і соціалістів. Вони будуть називатись по-іншому, але, за своєю суттю, заради справедливості вимагатимуть все забрати та поділити. Або будуть голосувати за окремих осіб з такими гаслами. І це призведе до негативних наслідків у суспільстві, тому що це найгірше, що може статись”, — вважає експерт.

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Тому вважає С.Таран, наразі важливо спрямувати настрої суспільства у потрібному руслі — потрібно воювати не з багатством, аз бідністю.

“Нульове декларування де-факто є. Те що, відбувається дуже схоже на нульове декларування. Можливо не буде узаконене. Тому що те, що зараз, певною мірою дуже схоже на декларування, яке називають нульовим. Хоча я, можливо, не виключаю, що будуть юридичні висновки, і буде це узаконене”, — зауважив експерт.

За словами С.Тарана наразі цілком можливо виникне широка дискусія щодо нульового декларування.

Нагадаємо, завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру декларацій станом на 24.00 30 жовтня у реєстрі значаться 118 тис. 173 документи.

Суб’єкт декларування повинен був задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Найбільшу дискусію викликала наявність у більшості нардепів та багатьох високопосадовців великих сум готівкових коштів та незначна кількість депозитів у банках.