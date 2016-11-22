Эксперт о назначении В.Нельги: чтобы возглавлять ГП "Кировгеология" надо иметь профессию, а не руководствоваться политикой
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В геологии не должно быть политики, а должна быть специальность. Тем более, когда речь идет о таком стратегическом объекте как предприятие "Кировгеология". На этом в комментарии УНН сказал эксперт по энергетическим вопросам Богдан Сокловский, комментируя назначение на должность руководителя КП "Кировгеология" В.Нельги .
"Прежде всего, надо смотреть, какую, собственно, геологическую организацию возглавляет этот человек. Это не простая организация, на эту организацию возлагается очень много ответственности и поэтому непрофессиональные специалисты, специалисты без образования - это то выглядит странно.
Геология это и наука, что минимально или даже совсем не зависит от политики, и там надо иметь профессию. Это как физика, как математика, так же и геология - она является аполитичной, и поэтому профессия играет едва ли не самую важную роль. То есть, при любой власти геолог должен быть геологом ", - сказал он.
Напомним, стратегическое научно-геологическое предприятие "Кировгеология" возглавил 38-летний В.Нельга, который, по данным СМИ, не имеет профильного образования и соответствующего опыта работы .
Нардеп С.Каплин, комментируя это назначение, отметил, что лоббисты непрофессиональных людей на госдолжности должны нести ответственность.
Также напомним, новый глава "Кировгеолгия" набрал себе 12 непрофессиональных советников, а ведущие ученые в настоящее время с предприятия увольняются.