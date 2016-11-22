Експерт про призначення В.Нельги: щоб очолювати ДП “Кіровгеологія” треба мати фах, а не керуватися політикою

“Насамперед, треба дивитися, яку, власне, геологічну організацію очолює ця людина. Це не є проста організація, на цю організацію покладається дуже багато відповідальності і тому нефахові спеціалісти, спеціалісти без освіти — це якось виглядає дивно.

Геологія це та наука, що мінімально чи навіть зовсім не залежить від політики, і там треба мати фах. Це як фізика, як математика, так само і геологія — вона є аполітичною, і тому фах відіграє чи не найважливішу роль. Тобто, за будь-якої влади геолог має бути геологом”, — сказав він.

Нагадаємо, стратегічне науково-геологічне підприємство “Кіровгеологія” очолив 38-річний В.Нельга, який, за даними ЗМІ, не має профільної освіти і відповідного досвіду роботи.

Нардеп С.Каплін, коментуючи це призначення, зазначив, що лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність.

Також нагадаємо, новий очільник “Кіровгеолгія” набрав собі 12 нефахових радників, а провідні науковці наразі з підприємства звільняються.