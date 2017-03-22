Эксперт предположил, что в Украине соломой можно заменить 9 млрд куб. газа в год

По его словам, возможность выработки электроэнергии не с газа есть в каждом регионе Украины.

"Надо было убедить, что этот законопроект (по выработке тепловой энергии не из газа - ред.) работает сегодня в пользу Украины и это не лозунг, и работает не в пользу какого-то конкретного олигарха, а работает на каждую территориальную общину, поскольку возможность на сегодняшний день производить тепло из других видов топлива, не из газа, есть в каждом районе любого области. И вкладывать в такие проекты могут позволить не только олигархи, а это могут быть городские общины ... малый, средний местный бизнес ... ", - сказал он.

По его словам, в Украине соломой можно заменить 9 млрд кубометров газа в год.

"В Украине есть солома. если ее перевести в калории, в джоулях, то это сможет заменить 9 млрд кубических метров газа в год", - отметил Савчук.

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Он также добавил, что на сегодня в Украине немного проектов по выработке электроэнергии из альтернативных источников, но нужно расширить их количество и это абсолютно возможно.