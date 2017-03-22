Експерт припустив, що в Україні соломою можна замінити 9 млрд куб. газу на рік

За його словами, можливість вироблення електроенергії не з газу є у кожному регіоні України.

"Треба було переконати, що цей законопроект (щодо вироблення теплової енергії не з газу – ред.) працює сьогодні на користь України і це не гасло, і працює не на користь якогось конкретного олігарха, а працює на кожну територіальну громаду, оскільки можливість на сьогоднішній день виробляти тепло з інших видів палива, не з газу, є в кожному районі будь-якої області. І можливість вкладати в такі проекти можуть дозволити не лише олігархи, а це можуть бути міські громади ... малий, середній місцевий бізнес ... ", - сказав він.

З його слів, в Україні соломою можна замінити 9 млрд кубометрів газу на рік.

"В Україні є соломи, якщо її перевести в калорії, в джоулі, то це зможе замінити 9 мільярдів кубічних метрів газу на рік", - зазначив Савчук.

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Він також додав, що на сьогодні в Україні небагато проектів щодо вироблення електроенергії з альтернативних джерел, але потрібно розширити їхню кількість і це абсолютно можливо.