Эксперт: к разведке газовых месторождений в Украине целесообразно привлекать инвестора
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В сфере разведки газовых месторождений в Украине должен работать инвестор. При этом сотрудничество государства и инвестора в этой области должно строиться на взаимовыгодных условиях. Такое мнение УНН высказал член-корреспондент НАН Украины, эксперт по вопросам нефтяного энергетики Дмитрий Егер , комментируя заявление Госгеонедра о недостатке финансирования для проведения разведки газовых месторождений.
"Любой частник, который приходит украинский или иностранный, если он финансирует разведку, то он должен иметь от этого выгоду. Иначе смысла нет. И здесь государство должно выступать тем инструментом, который бы мог обеспечить все условия. Чтобы инвестор получал минимальную доходность, и чтобы его инвестиции были защищены. Тогда он на равных участвует. А если государство ничего не гарантирует, то конечно и мало будет инвесторов ", - сказал он.
При этом эксперт добавил, что от сотрудничества с инвесторами будет выигрывать и государство, главное, чтобы эти отношения были сбалансированными.
Напомним, как сообщал УНН, по словам вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, привлечения иностранных партнеров в газовый сектор повысит доверие к Украине .
По словам Первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, демонополизируя "Нафтогаз" мы открываем шлюзы для инвестора .
При этом, по словам заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета Виктора Кривенко, в неразведанные газовые месторождения средства должен вкладывать инвестор, а не государство .