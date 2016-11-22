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Експерт: до розвідки газових родовищ в Україні доцільно залучати інвестора

Київ • УНН

 • 9929 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У сфері розвідки газових родовищ в Україні повинен працювати інвестор. При цьому співпраця держави та інвестора у цій галуз має будуватися на взаємовигідних умовах. Таку думку УНН висловив член-кореспондент НАН України, експерт з питань нафтового енергетики Дмитро Єгер, коментуючи заяву Держгеонадра про нестачу фінансування для проведення розвідки газових родовищ.

Експерт: до розвідки газових родовищ в Україні доцільно залучати інвестора

“Будь-який часник, який приходить український чи іноземний, якщо він фінансує розвідку, то він має мати від цього зиск. Інакше сенсу немає. І тут держава має виступати тим інструментом, який би міг забезпечити всі умови. Щоб інвестор отримував мінімальну дохідність, і щоб його інвестиції були захищені. Тоді він на рівних бере участь. А якщо держава нічого не гарантуватиме, то звісно і мало буде інвесторів”, — сказав він.

При цьому експерт додав, що від співпраці з інвесторами виграватиме й держава, головне, щоб ці відносини було збалансованими.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона, залучення іноземних партнерів у газовий сектор підвищить довіру до України.

За словами Першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, демонополізуючи “Нафтогаз” ми відкриваємо шлюзи для інвестора.

При цьому, за словами заступника голови Комітету ВРУ з питань бюджету Віктора Кривенка, нерозвідані газові родовища кошти повинен вкладати інвестор, а не держава.

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