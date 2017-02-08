Экс-полузащитник "Динамо" продолжит карьеру в Испании

Бывший полузащитник и воспитанник киевского "Динамо" подписал контракт с "Алавесом", который выступает в испанской Примере.

"День, которого я ждал все свои 18 лет. День, который воплотил маленькую мечту в реальность! Хочется в первую очередь поблагодарить клуб "Динамо" Киев, который воспитал меня, как футболиста и как личность. Клуб, которому принадлежит частица моего сердца. Клуб, который создавал на протяжении шести лет наилучшие условия для жизни и тренировок.", - Написал на своей странице футболист.

18-летний игрок последние полгода находился без клуба, ведь не продлил контракт с "Динамо". Полузащитник выступал за динамовскую команду U-17, а также юношескую сборную Украины.

Как сообщал УНН, экс-динамовец Е.Селин подписал контракт с греческим клубом "Астерас".