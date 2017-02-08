Екс-півзахисник “Динамо” продовжить кар’єру в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Український півзахисник, вихованець київського "Динамо" Олексій Хахльов продовжить кар’єру в іспанській Прімері, підписавши контракт з Алавесом”. Про це сам футболіст повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Колишній півзахисник і вихованець київського “Динамо” підписав контракт із “Алавесом”, який виступає в іспанській Прімері.
“День, якого я чекав усі свої 18 років. День, який втілив маленьку мрію в реальність! Хочеться в першу чергу подякувати клубу "Динамо“ Київ, який виховав мене, як футболіста і як особистість. Клубу, якому належить частинка мого серця. Клубу, який створював протягом шести років якнайкращі умови для прожиття і тренувань.”, — написав на своїй сторінці футболіст.
18-річний гравець останні півроку перебував без клубу, адже не продовжирв контракт із “Динамо”. Півзахисник виступав за динамівську команду U-17 , а також юнацьку збірну України.
Як повідомляв УНН, екс-динамівець Є.Селін підписав контракт з грецьким клубом “Астерас”.