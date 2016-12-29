Экс-главу полиции Хельсинки осудили на 10 лет за наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Бывший глава антинаркотической полиции Хельсинки Яри Аарнио приговорен к 10 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и другие преступления, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Суд признал доказанным обвинение в том, что 59-летний полицейский помог наркоторговцам ввезти в страну из Нидерландов 800 кг гашиша и распространить их в Финляндии в 2011-2012 годах.
Кроме того, Я.Аарнио признан виновным в совершении 17 преступлений, в том числе запугивании свидетелей.
Я.Аарнио проработал в антинаркотической полиции 30 лет. Его арестовали в 2013 году.
Сам бывший полицейский отвергал все предъявленные ему обвинения.
В сентябре бывший глава антинаркотической полиции Финляндии получил трехлетний срок по другому делу, связанному с мошенничеством.
Уровень преступности в Финляндии относительно невысокий по сравнению с другими европейскими странами.
Финляндия - вторая после Дании наименее коррумпированная страна мира в глобальном рейтинге коррупции Transparency International.