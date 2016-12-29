Екс-очільника поліції Гельсінкі засудили на 10 років за наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Колишній глава антинаркотичної поліції Гельсінкі Ярі Аарніо засуджений до 10 років в'язниці за контрабанду наркотиків та інші злочини, передає УНН із посиланням на ВВС.
Суд визнав доведеним звинувачення в тому, що 59-річний поліцейський допоміг наркоторговцям ввезти в країну з Нідерландів 800 кг гашишу і розповсюдити їх у Фінляндії в 2011-2012 роках.
Крім того, Аарніо визнано винним у скоєнні 17 інших злочинів, в тому числі залякуванні свідків.
Аарніо пропрацював в антинаркотичній поліції 30 років. Його заарештували в 2013 році.
Сам колишній поліцейський відкидав усі пред'явлені йому звинувачення.
У вересні колишній глава наркотичної поліції Фінляндії отримав трирічний термін за іншою справою, пов'язаною з шахрайством.
Рівень злочинності в Фінляндії відносно невисокий порівняно з іншими європейськими країнами.
Фінляндія - друга після Данії найменш корумпована країна світу в глобальному рейтингу корупції Transparency International.