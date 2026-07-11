Экс-командиру 155-й ОМБр сообщили о подозрении - ВСП ВСУ

Военная служба правопорядка в ВСУ сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении по делу о незаконном лишении свободы и умышленном убийстве, пишет УНН.

Детали

Как отметили в ВСП ВСУ, "по поручению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Александра Сырского Управлением внутренней безопасности в Вооруженных Силах Украины Главного управления Военной службы правопорядка совместно с Главным управлением Национальной полиции в Киевской области проведен масштабный комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в результате которых раскрыта организованная группа лиц, причастная к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух гражданских лиц на территории Киевской области".

По результатам проведенных мероприятий бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством - сообщили в ВСП ВСУ.

Как отметили в ВСП ВСУ, "благодаря высокому профессионализму, эффективному межведомственному взаимодействию и слаженной работе сотрудников Главного управления Национальной полиции в Киевской области удалось в сжатые сроки установить всех причастных к преступлению лиц, задокументировать их преступную деятельность, провести серию успешных задержаний в нескольких регионах Украины и собрать доказательную базу".

"Учитывая резонансность события и с целью недопущения подобных случаев Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины усилен комплекс профилактических и контрольных мер, направленных на предотвращение нарушений воинской дисциплины, превышения служебных полномочий и любых противоправных действий со стороны военнослужащих", - говорится в сообщении.



Как отмечается, "командование Вооруженных Сил Украины подчеркивает принцип неотвратимости наказания независимо от должности или воинского звания лица".

"В настоящее время продолжаются неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения и привлечение виновных к предусмотренной законом ответственности", - сказано в сообщении.

Напомним

Ранее ОК "Север" сообщило о расследовании событий с военными 155-й ОМБр, отметив, что командир самовольно покинул службу, и его разыскивают.

Сухопутные войска объяснили ситуацию вокруг событий с бойцами 155-й ОМБр и заявили о сотрудничестве со следствием

Это заявление появилось после появления в СМИ информации, что правоохранители задержали нескольких бойцов бригады.

Согласно данным на сайте бригады, с февраля 2026 года командиром 155-й ОМБр (в/ч А5001) имени Анны Киевской является подполковник Станислав Лучанов. До 2026 года занимал должность начальника штаба в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".