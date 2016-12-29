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Экс-игрок НБА отметился 74 очками в матче чемпионата Китая

Экс-игрок НБА отметился 74 очками в матче чемпионата Китая

Киев • УНН

 • 9441 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Бывший атакующий защитник ряда команд НБА американец Джаред Каннингем набрал 74 очка в матче чемпионата Китая, сообщает УНН со ссылкой на испанский сайт Marca.

За 45 минут Дж.Каннингем реализовал 15 из 24 бросков с игры, 7 из 14 трехочковых, 23 из 29 штрафных. Однако, клуб американца "Цзяньсу Дрэгонс" уступили "Фуцзянь Сюнсин" 129:148.

Примечательно, что до повторения рекорда чемпионатов Китая Дж.Каннингему не хватило 8 очков. В январе 2015 года 82 пункта набрал Эррико Макколлум.

Напомним, что 24 номер драфта 2012 г. успел выступить в составе "Далласа", "Атланты", "Клипперс", "Сакраменто" и "Кливленда". Ни в одном из клубов игрок не смог закрепиться в основном составе, проведя всего 80 матчей, в которых в среднем набирал 2,3 очка.

Как сообщал УНН, О.Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА.

Украинские Национальные Новости

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