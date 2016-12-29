Екс-гравець НБА відзначився 74 очками в матчі чемпіонату Китаю

За 45 хвилин Дж.Каннінгем реалізував 15 з 24 кидків з гри, 7 з 14 триочкових, 23 з 29 штрафних. Однак, клуб американця "Цзяньсу Дрегонс" поступилися "Фуцзянь Сюнсін" 129:148.

Примітно, що до повторення рекорду чемпіонатів Китаю Дж.Каннінгему не вистачило 8 очок. У січні 2015 року 82 пункти набрав Еррік МакКоллум.

Нагадаємо, що 24 номер драфту 2012 року встиг виступити у складі "Далласа", "Атланти", "Кліпперс", "Сакраменто" і "Клівленда". В жодному з клубів гравець не зміг закріпитися в основному складі, провівши усього 80 матчів, в яких в середньому набирав 2,3 очка.

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