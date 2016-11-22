Экс-директора интерната арестовали за покушение на убийство на Прикарпатье

Суд удовлетворил ходатайство об аресте бывшего директора Снятинского детского дома-интерната, которого подозревают в совершении покушения на убийство председателя районного союза ветеранов Афганистана.

Экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Вчера, 21 ноября, во время проведения санкционированного обыска в жилище подозреваемого обнаружено большое количество боеприпасов, два взрывпакета и оружие.

Досудебное расследование продолжается.