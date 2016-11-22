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Екс-директора інтернату заарештували за замах на вбивство на Прикарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Екс-директора інтернату взяли під варту за підозрою у замаху на вбивство на Прикарпатті. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Екс-директора інтернату заарештували за замах на вбивство на Прикарпатті

Суд звдовольнив клопотання про арешт колишнього директора Снятинського дитячого будинку-інтернату, якого підозрюють у вчинені замаху на вбивство голови районної спілки ветеранів Афганістану.

Екс-посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.15 (замах на злочин) та п.5 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) КК України.

Вчора, 21 листопада, під час проведення санкціонованого обшуку в житлі підозрюваного виявлено велику кількість боєприпасів, два вибухпакети та зброю.

Досудове розслідування триває.

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