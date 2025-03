Экс-госсекретарь США принял участие в "Марше женщин"

Экс-глава Госдепартамента пришел на митинг вместе со своей собакой по кличке Бен. Вскоре его обступила толпа демонстрантов. Бывший госсекретарь поздравил и поблагодарил присутствующих, пожимал им руки. При этом некоторые из них называли его "военным преступником".

В четверг Дж.Керри пришел на регулярный брифинг для журналистов в Госдепартамент также вместе со своим псом.

Ранее соперница Д.Трамп на президентских выборах Хиллари Клинтон выступила в поддержку "Марша женщин". "Спасибо за то, что стоите, говорите, маршируете за наши ценности. Это важно, как никогда. Я искренне верю, что вместе мы всегда сильнее ", - написала она на своей странице в Twitter.

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch . Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together.

- Hillary Clinton (@HillaryClinton) 21 января 2017 г.

Организаторы планировали, что в акции примут участие около 200 тыс. человек, однако, по разным данным, число демонстрантов уже превысило 500 тыс.