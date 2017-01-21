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Екс-держсекретар США взяв участь в "Марші жінок"

Екс-держсекретар США взяв участь в "Марші жінок"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Колишній держсекретар США Джон Керрі, що не відвідав церемонію інавгурації 20 січня, бере участь в “Марші жінок”, який організували у Вашингтоні противники 45-го президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на CBS.

Екс-глава Держдепартаменту прийшов на мітинг разом зі своєю собакою по кличці Бен. Незабаром його обступив натовп демонстрантів. Колишній держсекретар привітав і подякував присутніх, знизував їм руки. При цьому деякі з них називали його “військовим злочинцем”.

У четвер Дж.Керрі прийшов на регулярний брифінг для журналістів в Держдепартамент також разом зі своїм псом.

Раніше суперниця Д.Трампа на президентських виборах Хілларі Клінтон виступила на підтримку “Маршу жінок”. “Спасибі за те, що стоїте, говорите, маршируєте за наші цінності. Це важливо, як ніколи. Я щиро вірю, що разом ми завжди сильніше,” — написала вона на своїй сторінці в Twitter.

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we’re always Stronger Together.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 21 января 2017 г.

Організатори планували, що в акції візьмуть участь близько 200 тис. чоловік, проте, за різними даними, число демонстрантів вже перевищило 500 тис.

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