Эколог рассказал, где в Украине качественно утилизируют опасные отходы

ukru
15 марта, 19:03 • 109586 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150866 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127864 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121091 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107209 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102624 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97606 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127554 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128975 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127487 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 50076 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 46025 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 68243 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 53700 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 34226 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 127552 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 127359 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 264058 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 293315 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 229541 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106661 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128975 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112694 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129887 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131840 просмотра
Актуальное
Эколог рассказал, где в Украине качественно утилизируют опасные отходы

Эколог рассказал, где в Украине качественно утилизируют опасные отходы

Киев • УНН

 • 12262 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине не так много предприятий, которые имеют качественную материально-техническую базу для обращения и утилизации с опасными отходами. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель правления Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров.

По его словам, недавно во Львове запустили предприятие, которое утилизирует ртутные лампы.

"Во Львове есть коммунальное предприятие (ГП "Бондаривка" - ред.), которое за гранты поставило роскошную установку по утилизации ламп. И они год не могли запустить, потому что у них не было лицензии. А лицензии у них не было, потому что не было лицензионных условий.

Там стоит современный реактор, который занимается очисткой ртути от примесей. И недавно им выдали лицензию на утилизацию ртутных ламп. Это качественно новый шаг в переработке ламп в Украине. Такого рода это единственное предприятие в Украине", - рассказал эколог.

Вместе с тем он отметил, что кроме самого предприятия по утилизации, в Украине необходимо создать инфраструктуру по сбору, накоплению и перевозке таких опасных отходов.

Кроме того К.Косоуров рассказал об одном из отечественных предприятий, а именно "Тарком Экосервис", работающем в сфере обращения с опасными отходами, которое может служить примером для других. Вместе с экологами Ассоциации "Аэропортов Украины" он в начале ноября ознакомился с технологиями утилизации опасных отходов на этом предприятии.

"Люди не имеют контакта с опасными отходами. Они измельчаются вместе с древесиной, которая используется как разгонное сырье в шредере и автоматически подается в печь. В печи они прогорают, и выделенные газы попадают в следующую камеру, где догорают остатки продуктов горения, таким образом мы получаем прямо на выходе достаточно чистый, абсолютно безопасный воздух... Процесс утилизации также образует тепловую энергию и передает ее потребителям", - сказал К.Косоуров.

Эксперт также отметил, что опасные отходы, которые должны быть утилизированы, находятся максимум до десяти дней в специальном складе, который имеет отдельную сигнализацию, датчики движения, противопожарные датчики, что позволяет надежно их хранить.

"По новым лицензионным условиям, запас вещества для утилизации на территории должен составлять десятидневный утилизационный срок. При предыдущих лицензионных условиях было две недели, в принципе, это обязывает лицензиата или иметь большие мощности для сжигания, или делать отдельную лицензию для хранения, которая тоже имеет определенные лимиты по объему", - пояснил он.

Также на заводе действует видео фиксация, которая показывает, что опасные отходы действительно перерабатываются и исключает любые фальсификации.

"Данная установка стоит несколько миллионов не гривен. Ее содержание тоже довольно дорогостоящее. Завод не может конкурировать с предприятиями, которые занимаются фальсификатом, то есть не занимаются утилизацией, а просто продают бумажки. Вот это одна из задач нашей Ассоциации. Объединить и защитить производителей от недобросовестной конкуренции, которые имеют реальные мощности и могут это делать. И доказать клиентам, что просто сдать отходы и получить "бумажку" - это не освобождает их от ответственности, если эти отходы просто потом выбросят в мусор", - рассказал К.Косоуров.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов осуществляет сейчас проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами (всего их около 300). По данным ведомства, ориентировочно 60% из уже проверенных предприятий вели свою деятельность незаконно.

Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательстве. Такой законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Сам министр экологии и природных ресурсов О.Семерак поддержал законодательные изменения по внедрению долицензионных проверок утилизаторов опасных отходов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы