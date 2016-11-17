Эколог рассказал, где в Украине качественно утилизируют опасные отходы

По его словам, недавно во Львове запустили предприятие, которое утилизирует ртутные лампы.

"Во Львове есть коммунальное предприятие (ГП "Бондаривка" - ред.), которое за гранты поставило роскошную установку по утилизации ламп. И они год не могли запустить, потому что у них не было лицензии. А лицензии у них не было, потому что не было лицензионных условий.

Там стоит современный реактор, который занимается очисткой ртути от примесей. И недавно им выдали лицензию на утилизацию ртутных ламп. Это качественно новый шаг в переработке ламп в Украине. Такого рода это единственное предприятие в Украине", - рассказал эколог.

Вместе с тем он отметил, что кроме самого предприятия по утилизации, в Украине необходимо создать инфраструктуру по сбору, накоплению и перевозке таких опасных отходов.

Кроме того К.Косоуров рассказал об одном из отечественных предприятий, а именно "Тарком Экосервис", работающем в сфере обращения с опасными отходами, которое может служить примером для других. Вместе с экологами Ассоциации "Аэропортов Украины" он в начале ноября ознакомился с технологиями утилизации опасных отходов на этом предприятии.

"Люди не имеют контакта с опасными отходами. Они измельчаются вместе с древесиной, которая используется как разгонное сырье в шредере и автоматически подается в печь. В печи они прогорают, и выделенные газы попадают в следующую камеру, где догорают остатки продуктов горения, таким образом мы получаем прямо на выходе достаточно чистый, абсолютно безопасный воздух... Процесс утилизации также образует тепловую энергию и передает ее потребителям", - сказал К.Косоуров.

Эксперт также отметил, что опасные отходы, которые должны быть утилизированы, находятся максимум до десяти дней в специальном складе, который имеет отдельную сигнализацию, датчики движения, противопожарные датчики, что позволяет надежно их хранить.

"По новым лицензионным условиям, запас вещества для утилизации на территории должен составлять десятидневный утилизационный срок. При предыдущих лицензионных условиях было две недели, в принципе, это обязывает лицензиата или иметь большие мощности для сжигания, или делать отдельную лицензию для хранения, которая тоже имеет определенные лимиты по объему", - пояснил он.

Также на заводе действует видео фиксация, которая показывает, что опасные отходы действительно перерабатываются и исключает любые фальсификации.

"Данная установка стоит несколько миллионов не гривен. Ее содержание тоже довольно дорогостоящее. Завод не может конкурировать с предприятиями, которые занимаются фальсификатом, то есть не занимаются утилизацией, а просто продают бумажки. Вот это одна из задач нашей Ассоциации. Объединить и защитить производителей от недобросовестной конкуренции, которые имеют реальные мощности и могут это делать. И доказать клиентам, что просто сдать отходы и получить "бумажку" - это не освобождает их от ответственности, если эти отходы просто потом выбросят в мусор", - рассказал К.Косоуров.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов осуществляет сейчас проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами (всего их около 300). По данным ведомства, ориентировочно 60% из уже проверенных предприятий вели свою деятельность незаконно.

Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательстве. Такой законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Сам министр экологии и природных ресурсов О.Семерак поддержал законодательные изменения по внедрению долицензионных проверок утилизаторов опасных отходов.