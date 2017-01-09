Э.Свитолина установила национальный рекорд Украины

Э.Свитолина обновила свой же рекорд благодаря успешному выступлению на турнире серии Premier в Брисбене на старте сезона. На своем дебютном турнире в новом году харьковчанка успела обыграть олимпийскую чемпионку Рио Монику Пуиг и первую ракетку мира Кербер (третья подряд победа украинки над лидером в рейтинге WTA), что привело к улучшению рейтинга WTA на одну позицию.

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Стоит отметить, что второй номер женского тенниса Украины Леся Цуренко опустилась с 57-й на 61-ю строчку, Екатерина Бондаренко сохранила за собой 68-е место, а Екатерина Козлова вернулась в топ-100, поднявшись с 101 ступени на 98-ю позицию.