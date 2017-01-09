Е.Світоліна встановила національний рекорд України

Е.Світоліна оновила свій же рекорд завдяки успішному виступу на турнірі серії Прем'єрі в Брісбені на старті сезону. На своєму дебютному турнірі в новому році харків'янка встигла обіграти олімпійську чемпіонку Ріо Моніку Пуіг і першу ракетку світу Ангелік Кербер (третя поспіль перемога українки над лідером в рейтингу WTA), що призвело до покращення рейтингу WTA на одну позицію.

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Варто відзначити, що другий номер жіночого тенісу України Леся Цуренко опустилася з 57-ї на 61-у сходинку, Катерина Бондаренко зберегла за собою 68-е місце, а Катерина Козлова повернулася в топ-100, піднявшись з 101 щабля на 98-у позицію.