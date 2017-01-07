Э.Свитолина второй раз встретится с олимпийской чемпионкой М.Пуиг
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на турнире WTA Premier "Апиа International Sydney" в Сиднее (Австралия), передает УНН со ссылкой на персональный сайт теннисистки.
В первом раунде, как и на старте турнира в Брисбене харьковчанка, посеянная под 7 номером, встретится с олимпийской чемпионкой в Рио Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.
Напомним, что на этой неделе Э.Свитолина обыграла М.Пуиг в Брисбене со счетом 6:3, 6:3.
Добавим также, в мужской сетке турнира выступит первый номер мужской команды "желто-голубых" Александр Долгополов.
Первым соперником киевлянина станет представитель Люксембурга Жиль Мюллер, посеянный под 6 номером.