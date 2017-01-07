Е.Світоліна вдруге зустрінеться з олімпійською чемпіонкою М.Пуіг
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє на турнірі WTA Premier "Апіа International Sydney" в Сіднеї (Австралія), передає УНН з посиланням на персональний сайт тенісистки.
У першому раунді, як і на старті турніру в Брісбені харків'янка, посіяна під 7 номером, зустрінеться з олімпійською чемпіонкою у Ріо Монікою Пуіг з Пуерто-Ріко.
Нагадаємо, що на цьому тижні Е.Світоліна обіграла М.Пуіг в Брісбені з рахунком 6:3, 6:3.
Додамо також, в чоловічій сітці турніру виступить перший номер чоловічої команди "жовто-блакитних" Олександр Долгополов.
Першим суперником киянина стане представник Люксембургу Жиль Мюллер, посіяний під 6 номером.