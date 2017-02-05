Звонок П.Порошенко был "очень хорошим" - Белый дом

"Мы будем работать совместно с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы восстановить мир на границе Украины", - заявил Д.Трамп в ходе разговора.

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Как отмечает Белый дом, звонок Петру Порошенко был "очень хорошим".

Также, президенты США и Украины обсудили визит П.Порошенко в Белый дом.

Напомним, П.Порошенко и Д.Трамп подчеркнули необходимость полного прекращения огня на Донбассе.