Звонок П.Порошенко был "очень хорошим" - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в ходе беседы с президентом Украины Петром Порошенко, что готов помочь Украине, России и другим сторонам в установлении мира на украинской границе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы будем работать совместно с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы восстановить мир на границе Украины", - заявил Д.Трамп в ходе разговора.
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Как отмечает Белый дом, звонок Петру Порошенко был "очень хорошим".
Также, президенты США и Украины обсудили визит П.Порошенко в Белый дом.
Напомним, П.Порошенко и Д.Трамп подчеркнули необходимость полного прекращения огня на Донбассе.