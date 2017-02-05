Дзвінок П.Порошенко був "дуже хорошим" - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у ході розмови з президентом України Петром Порошенком, що готовий допомогти Україні, Росії та інших сторонами у встановленні миру на українському кордоні. Про це повідомила прес-служба Білого дому, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Ми будемо працювати спільно з Україною, Росією та іншими залученими сторонами, щоб відновити мир на кордоні України,” — заявив Д.Трамп в ході розмови.
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Як зазначає Білий дім, дзвінок Петру Порошенко був “дуже хорошим”.
Також, президенти США і України обговорили візит П.Порошенка до Білого дому.
Нагадаємо, П.Порошенко і Д.Трамп наголосили на необхідності повного припинення вогню на Донбасі.