Джонсон намерен приостановить работу парламента с 8 по 14 октября

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 21179 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 37376 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 52184 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 93496 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 153888 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 153733 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 210412 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 200268 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 427739 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 232427 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
49%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 32750 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 37799 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 34758 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 29513 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 16974 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 183624 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 169678 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 256368 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 427739 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 530987 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 93496 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 56401 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 54417 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 60829 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 91178 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Джонсон намерен приостановить работу парламента с 8 по 14 октября

Киев • УНН

 • 9609 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен приостановить работу парламента страны с 8 по 14 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Джонсон намерен приостановить работу парламента с 8 по 14 октября

"Премьер-министр последовательно подчеркивал, что намерен представить ряд новых законодательных инициатив в тронной речи (зачитывается монархом на открытии новой сессии парламента - прим. ТАСС). Поэтому он намерен просить [королеву Елизавету II] о том, чтобы текущая сессия парламента была приостановлена вечером 8 октября, а тронная речь состоялась 14 октября", - говорится в сообщении.

На Даунинг-стрит, 10 подчеркивают, что работа парламента будет прекращена на "минимально возможный срок", чтобы позволить правительству подготовиться к началу новой парламентской сессии и представить свою политическую программу, центральным пунктом которой должны стать подготовка к Brexit, реформа систем образования и здравоохранения, борьба с преступностью и строительство новой транспортной инфраструктуры.

Временная приостановка работы парламента (пророгация) является стандартной процедурой, которая проводится перед открытием новой парламентской сессии и выступления монарха с тронной речью, в которой излагается программа правительства на предстоящий год.

В конце августа Джонсон уже объявил о приостановке работы парламента на пять недель (вместо обычных в подобных случаях 7-10 дней) и получил одобрение королевы. Однако Верховный суд страны, рассмотрев доводы противников данного шага, признал это решение незаконным. После этого работа законодательного органа была возобновлена. Суд фактически признал правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера не что иное, как попытку отстранить их от определения хода Brexit.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза не согласятся на сделку по Brexit, которую предлагает Брюсселю премьер-министр Борис Джонсон.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,068.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,791.00