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Джонсон має намір призупинити роботу британського парламенту з 8 по 14 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір призупинити роботу парламенту країни з 8 по 14 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Джонсон має намір призупинити роботу британського парламенту з 8 по 14 жовтня

"Прем'єр-міністр послідовно підкреслював, що має намір представити ряд нових законодавчих ініціатив в тронній промові (зачитується монархом на відкритті нової сесії парламенту - прим. ТАСС). Тому він має намір просити [королеву Єлизавету II] про те, щоб поточна сесія парламенту була припинена ввечері 8 жовтня, а тронна промова відбулася 14 жовтня", - йдеться в повідомленні.

На Даунінг-стріт, 10 підкреслюють, що робота парламенту буде припинено на "мінімально можливий термін", щоб дозволити уряду підготуватися до початку нової парламентської сесії і представити свою політичну програму, центральним пунктом якої повинні стати підготовка до Brexit, реформа систем освіти та охорони здоров'я, боротьба зі злочинністю і будівництво нової транспортної інфраструктури.

Тимчасове призупинення роботи парламенту (пророгація) є стандартною процедурою, яка проводиться перед відкриттям нової парламентської сесії і виступи монарха з тронною промовою, в якій викладається програма уряду на майбутній рік.

В кінці серпня Джонсон вже оголосив про припинення роботи парламенту на п'ять тижнів (замість звичайних в подібних випадках 7-10 днів) і отримав схвалення королеви. Однак Верховний суд країни, розглянувши доводи противників цього кроку, визнав це рішення незаконним. Після цього робота законодавчого органу було відновлено. Суд фактично визнав правоту опозиційних партій, які відразу угледіли в рішенні прем'єра не що інше, як спробу усунути їх від визначення ходу Brexit.

Раніше повідомлялося, що лідери Євросоюзу не погодяться на угоду по Brexit, яку пропонує Брюсселю прем'єр-міністр Борис Джонсон.

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