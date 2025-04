Джип въехал в толпу на аукционе в США: три человека занигулы, 13 - ранены

"... пока нет никаких доказательств или информации, чтобы предположить, что инцидент был вызван умышленным или террористическим актом. Все доказательства и информация на этот раз указывают на случайную причину", - информирует полиция штата Массачусетс.

JUST IN: 3 confirmed dead in Billerica auto auction crash; 2 more have suffered life-threatening injuries. https://t.co/xZ07dVPJDL pic.twitter.com/5P8qCs1m2M

- necn (@NECN) 3 мая 2017

Как пишет CBS Boston, водителя забрала скорая.

