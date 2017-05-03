Джип в'їхав у натовп на аукціоні у США: троє осіб занигули, 13 - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У США на аукціоні в Біллеріке, штат Массачусетс, джип в'їхав у натовп. Як повідомляє CBS Boston, у результаті наїзду троє людей загинули, 13 - отримали поранення.
"... поки немає ніяких доказів або інформації, щоб припустити, що інцидент був викликаний умисним або терористичним актом. Всі докази та інформація на цей раз вказують на випадкову причину", - інформує поліція штату Массачусетс.
JUST IN: 3 confirmed dead in Billerica auto auction crash; 2 more have suffered life-threatening injuries. https://t.co/xZ07dVPJDL pic.twitter.com/5P8qCs1m2M— necn (@NECN) 3 травня 2017 р.
Як пише CBS Boston, водія забрала карета швидкої.
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