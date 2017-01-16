Дж.Байден прибыл на встречу с В.Гройсманом в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Вице-президент США Джозеф Байден прибыл в Кабинет министров на встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, передает УНН.
Дж.Байден поздоровался за руку с главой украинского правительства.
После этого началась закрытая часть встречи, журналисты вышли из зала для приема, что в Клубе Кабинета министров.
Напомним, после встречи с В.Гройсманом вице-президент США, как ожидается, встретится с Президентом Петром Порошенко на Банковой.
Ожидается, что визит вице-президента США в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержуку - независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами и покажет, что наше постоянное партнерство будет продолжаться и в течение последующих 25 лет.