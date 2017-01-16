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Дж.Байден прибув на зустріч з В.Гройсманом у Києві

Дж.Байден прибув на зустріч з В.Гройсманом у Києві

Київ • УНН

 • 6249 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Віце-президент США Джозеф Байден прибув до Кабінету міністрів на зустріч з Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, передає УНН.

Дж.Байден привітався за руку з очільником українського уряду.

Після цього розпочалася закрита частина зустрічі, журналісти вийшли із зали для прийому, що у Клубі Кабінету міністрів.

Нагадаємо, після зустрічі з В.Гройсманом віце-президент США, як очікується, зустрінеться з Президентом Петром Порошенком на Банковій.

Очікується, що візит віце-президента США до України підкреслить важливість надання країні підтримки з боку США, а також засвідчить його особисту залученість до цієї підтримки — незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки. Візит також відбудеться на честь святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між двома країнами та засвідчить, що наше стале партнерство триватиме й протягом наступних 25 років.

Українські Національні Новини

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