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Дж.Ассанжа сегодня в Лондоне допросят по делу об изнасиловании

Дж.Ассанжа сегодня в Лондоне допросят по делу об изнасиловании

Киев • УНН

 • 7342 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В понедельник, 14 ноября, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа должны допросить по делу об изнасиловании, но даже после этого он вряд ли сможет покинуть свое убежище в Лондоне, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Указано, что коллективный допрос Дж.Ассанжа по делу об изнасиловании, которое тянется уже шесть лет, хотя формальное обвинение основателю WikiLeaks так и не предъявлено, в понедельник проведут прокурор Ингрид Исгрен, помощник прокурора и следователь, которые прибыли из Швеции.

Шведские власти добиваются выдачи австралийца, которого подозревают в изнасиловании, совершенном в 2010 году. Дело было возбуждено на основании заявления одной из активисток WikiLeaks - гражданки Швеции, которая добровольно вступила с Дж.Ассанжем в половую связь. Однако она утверждает, что почти заснула, когда тот решил заняться с ней сексом без презерватива, а по шведским законам незащищенный секс без обоюдного согласия считается изнасилованием.

Необходимости допросить Дж.Ассанжа послужила основанием для выдачи Швецией в 2010 году ордера на его арест. Соответственно после допроса это основание должна быть аннулировано. Однако он, очевидно, не сможет чувствовать себя в безопасности.

Адвокат Ассанжа Мелинда Тейлор сообщила, почему ее подзащитный скрывается в посольстве. "Он находится в посольстве (Эквадора - ред.), поскольку ни Швеция, ни Великобритания не могут гарантировать, что его не выдадут США. Этот риск все еще существует, независимо от допроса или ордера на арест", - объяснила М.Тейлор.

Власть США не предъявила Ассанжу официальных обвинений. При этом американское министерство юстиции уже шесть лет ведет расследование в отношении WikiLeaks и его основателя. Между тем военнослужащий американской армии Брэдли Мэннинг, который требует называть его Челси после прохождения курса гормональной терапии для изменения пола, в 2013 году был приговорен в США к 35 годам тюрьмы. Его обвиняют в передаче WikiLeaks секретных депешей госдепартамента США, а также информации об операциях американской армии в Ираке и Афганистане.

Адвокат Ассанжа Мелинда Тейлор не исключает, что в последние недели работы нынешней американской администрации власти США будут прилагать больше усилий для ареста ее подзащитного. Эти опасения, судя по всему, небезосновательны. По словам эксперта по международному праву Николаоса Газеаса, вместо того чтобы добиваться выдачи Ассанжа, на что нужно много усилий, американские власти могут быстро и без лишней бюрократии ходатайствовать о его задержании. Н.Газеас предположил, что "американцы держат такой запрос наготове, чтобы в любой момент отправить его по факсу".

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