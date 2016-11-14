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Дж.Ассанжа сьогодні в Лондоні допитають у справі про згвалтування

Дж.Ассанжа сьогодні в Лондоні допитають у справі про згвалтування

Київ • УНН

 • 7342 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У понеділок, 14 листопада, засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа мають допитати у справі про згвалтування, але навіть після цього він навряд чи зможе покинути свій притулок в Лондоні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Вказано, що колективний допит Дж.Ассанжа у справі про згвалтування, яка тягнеться вже шість років, хоча формальне звинувачення засновнику WikiLeaks так і не пред'явлено, у понеділок проведуть прокурор Інгрід Ісгрен, помічник прокурора і слідчий, які прибули з Швеції.

Шведська влада домагається видачі австралійця, якого підозрюють у згвалтуванні, скоєному в 2010 році. Справа була порушена на підставі заяви однієї з активісток WikiLeaks - громадянки Швеції, яка добровільно вступила з Дж.Ассанжем в статевий зв'язок. Однак вона стверджує, що майже заснула, коли той вирішив зайнятися з нею сексом без презерватива, а за шведськими законами незахищений секс без обопільної згоди вважається згвалтуванням.

Необхідність допитати Дж.Ассанжа послужила підставою для видачі Швецією в 2010 році ордера на його арешт. Відповідно після проведення допиту ця підстава повинна бути анульована. Однак навіть тоді він, вочевидь, не зможе відчувати себе в безпеці.

Адвокат Дж.Ассанжа Мелінда Тейлор, повідомила, чому її підзахисний переховується в посольстві . "Він перебуває в посольстві (Еквадору - ред.), оскільки ні Швеція, ні Велика Британія не можуть гарантувати, що його не видадуть його США. Цей ризик все ще існує, незалежно від допиту або ордера на арешт", - пояснила М.Тейлор.

Влада США не пред'явила Дж.Ассанжу офіційних звинувачень. При цьому американське міністерство юстиції вже шість років веде розслідування щодо WikiLeaks і його засновника. Тим часом військовослужбовець американської армії Бредлі Меннінг, який вимагає називати його Челсі після проходження курсу гормональної терапії для зміни статі, в 2013 році був засуджений в США до 35 років в'язниці. Його звинувачують в передачі WikiLeaks секретних депешів держдепартаменту США, а також інформації про операції американської армії в Іраку і Афганістані.

Адвокат Дж.Ассанжа Мелінда Тейлор не виключає, що в останні тижні роботи нинішньої американської адміністрації влада США буде докладати більше зусиль для арешту її підзахисного. Ці побоювання, судячи з усього, небезпідставні. За словами експерта з міжнародного права Ніколаос Газеаса, замість того щоб домагатися видачі Дж.Ассанжа, на що треба багато зусиль, американська влада може швидко і без зайвої бюрократії клопотати про його затримання. Н.Газеас припустив, що "американці тримають такий запит напоготові, щоб у будь-який момент відправити його по факсу".

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