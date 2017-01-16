Два водителя пострадали в результате ДТП в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Винницкой области в дорожной аварии травмированы водители двух машин. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.
Сегодня, 16 января около 10:30 в с. Агрономичное Винницкого района столкнулись "Дэу Ланос" и "Волга".
По предварительным данным, причиной аварии стали ненадлежащие дорожные условия, вызванные гололедом. Как рассказали очевидцы, водителя "Волги" начало "носить" по дороге, в результате чего произошло столкновение с "Дэу".
Водители обоих транспортных средств с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.