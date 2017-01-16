Двоє водіїв постраждали внаслідок ДТП на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Вінниччині в автопригоді травмувалися водії двох машин. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.
Сьогодні, 16 січня близько 10:30 в с. Агрономічне Вінницького району зіткнулися “Деу Ланос” та “Волга”.
За попередніми даними, причиною аварії стали неналежні дорожні умови, спричинені ожеледицею. Як розповіли очевидці, водія “Волги” почало “носити” по дорозі, внаслідок чого сталось зіткнення з “Деу”.
Водії обох транспортних засобів з травмами різного ступеню важкості доставлені до лікарні.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. За таке правопорушення передбачено покарання до трьох років обмеження волі.