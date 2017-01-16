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Двое несовершеннолетних забили до смерти мужчину в Херсонской области

Двое несовершеннолетних забили до смерти мужчину в Херсонской области

Киев • УНН

 • 7677 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В Каховском районе Херсонской области двое несовершеннолетних до смерти забили односельчанина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Херсонской области.

Преступление произошло в одном из сел Каховского района. Примерно в 04:00 в полицию поступило сообщение из больницы, что в приемном отделении скончался 46-летний мужчина. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате множественных переломов ребер и черепно-мозговой травмы.

Во время подворового обхода и общения с жителями села выяснилось, что односельчане обнаружили пострадавшего посреди улицы. На его теле были многочисленные синяки и гематомы. Мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками.

Из показаний некоторых жителей села стало известно, что ночью они слышали ссору на улице, но не придали этому значения. Оперативники выяснили, что потерпевший несколько дней назад жаловался соседям на двух несовершеннолетних, которые его постоянно оскорбляли, запугивали и даже не позволяли ходить по улице. Работники полиции установили личности несовершеннолетних. Ими оказались двое друзей 16 и 17 лет.

Во время беседы с несовершеннолетними выяснилось, что в 02:00 они гуляли по селу, на улице увидели односельчанина. Парни начали оскорблять мужчину и нанесли ему телесные повреждения. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, они вернулись к себе домой. Свои действия несовершеннолетние объяснили тем, что с погибшим у них были неприязненные отношения.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины, наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

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