Двоє неповнолітніх забили до смерті чоловіка на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Каховському районі Херсонщини двоє неповнолітніх до смерті забили односельця. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.
Злочин стався в одному з сіл Каховського району. Приблизно о 04:00 до поліції надійшло повідомлення з лікарні, що у приймальному відділенні помер 46-річний чоловік. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок множинних переломів ребер та черепно-мозкової травми.
Під час подворового обходу та спілкування з жителями села з’ясувалося, що односельці виявили потерпілого посеред вулиці. На його тілі були численні синці та гематоми. Чоловік ніде не працював та зловживав спиртними напоями.
Зі свідчень деяких жителів села стало відомо, що вночі вони чули сварку на вулиці, але не надали цьому значення. Оперативники з’ясували, що потерпілий кілька днів тому жалівся сусідам на двох неповнолітніх, які його постійно ображали, залякували та навіть не дозволяли ходити по вулиці. Працівники поліції встановили особи неповнолітніх. Ними виявилися двоє друзів 16 та 17 років.
Під час бесіди з неповнолітніми з'ясувалось, що о 02:00 вони гуляли по селу, на вулиці побачили односельця. Хлопці стали вкотре ображати чоловіка та нанесли йому тілесні ушкодження. Коли потерпілий перестав подавати ознаки життя, вони повернулися до себе додому. Свої дії неповнолітні пояснили тим, що із загиблим у них були неприязні стосунки.
Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України, яке карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.