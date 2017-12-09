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Два человека погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

Два человека погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

Киев  •  УНН

 • 9176 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Два человека погибли, еще семеро находятся заблокированными под завалами в результате взрыва на заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая, передает УНН.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на субботу около 2.20 по местному времени в цехе биотехнологической компании на территории индустриального парка химической промышленности города Линьюньган.

Лишь через несколько часов пожарным удалось потушить пожар, который начался в результате взрыва.

По крайней мере два человека умерли несмотря на усилия врачей, еще семеро находятся под завалами, сообщили на телевидении. Спасательные работы продолжаются. Причина взрыва пока неизвестна.

Как сообщал УНН, ранее на химическом заводе в Техасе уже происходили взрывы.

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