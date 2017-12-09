Двоє людей загинули через вибух на хімзаводі в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Двоє людей загинули, ще семеро знаходяться заблокованими під завалами в результаті вибуху на заводі в провінції Цзянсу на сході Китаю. Про це повідомляє видання “РІА Новини” з посиланням на Центральне телебачення Китаю, передає УНН.
Зазначається, що інцидент стався в ніч на суботу близько 2.20 за місцевим часом в цеху біотехнологічної компанії на території індустріального парку хімічної промисловості міста Ліньюньган.
Лише через декілька годин пожежникам вдалося згасити пожежу, що розпочалась в результаті вибуху.
Принаймні двоє людей померли незважаючи на зусилля лікарів, ще семеро перебувають під завалами, повідомили на телебаченні. Рятувальні роботи тривають. Причина вибуху поки невідома.
Як повідомляв УНН, раніше на хімічному заводі в Техасі вже ставалися вибухи.