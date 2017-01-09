Два человека умерли от переохлаждения во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В течение 8 января от переохлаждения в области умерло 2 человека и госпитализированы в больницы 7 человек, из них по административным территориям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
- Золочевский район - 1 умер, 1 госпитализирован;
- Каменка-Бугский район - 1 умер, 2 госпитализированы;
- Николаевский район - 1 госпитализирован;
- Жидачевский район - 1 госпитализирован;
- Борислав - 2 госпитализированы.
Напомним, от переохлаждения в течение прошедших суток на Прикарпатье погибли два человека.