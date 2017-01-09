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19:49 • 64160 просмотра

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Два человека умерли от переохлаждения во Львовской области

Два человека умерли от переохлаждения во Львовской области

Киев • УНН

 • 9680 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В течение 8 января от переохлаждения в области умерло 2 человека и госпитализированы в больницы 7 человек, из них по административным территориям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

- Золочевский район - 1 умер, 1 госпитализирован;

- Каменка-Бугский район - 1 умер, 2 госпитализированы;

- Николаевский район - 1 госпитализирован;

- Жидачевский район - 1 госпитализирован;

- Борислав - 2 госпитализированы.

Напомним, от переохлаждения в течение прошедших суток на Прикарпатье погибли два человека.

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