Два человека умерли от переохлаждения во Львовской области

КИЕВ. 9 января. УНН. В течение 8 января от переохлаждения в области умерло 2 человека и госпитализированы в больницы 7 человек, из них по административным территориям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.