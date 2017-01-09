Двоє людей померло від переохолодження на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Протягом 8 січня від переохолодження в області померло 2 людини та госпіталізовано до лікарень 7 людей, із них по адміністративних територіях. Про це УНН повідомляє із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
- Золочівський район - 1 помер, 1 госпіталізований;
- Кам'янка – Бузький район - 1 помер, 2 госпіталізовано;
- Миколаївський район – 1 госпіталізований;
- Жидачівський район – 1 госпіталізований;
- м.Борислав – 2 госпіталізовано.
Нагадаємо, від переохолодження впродовж минулої доби на Прикарпатті загинуло двоє людей.