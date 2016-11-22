Двое киевлян не уплатили государству более 12,5 млн грн налогов

Установлено, что мужчины, действуя по предварительному сговору с сообщниками, осуществляли финансовые операции, связанные с зачислением и перечислением безналичных средств на собственные счета, открытые в одном из коммерческих банков.

Таким образом фигуранты получили доходы, которые не задекларировали, что привело к умышленному уклонению от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более 12,5 млн грн.

Продолжаются следственные действия.