Двое киевлян не уплатили государству более 12,5 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции Киева разоблачили двух мужчин, которые уклонились от уплаты более 12,5 млн гривен налогов с дохода физических лиц. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.
Установлено, что мужчины, действуя по предварительному сговору с сообщниками, осуществляли финансовые операции, связанные с зачислением и перечислением безналичных средств на собственные счета, открытые в одном из коммерческих банков.
Таким образом фигуранты получили доходы, которые не задекларировали, что привело к умышленному уклонению от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более 12,5 млн грн.
Продолжаются следственные действия.