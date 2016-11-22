Двоє киян не сплатили державі понад 12,5 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Співробітники податкової міліції Києва викрили двох чоловіків, які ухилилися від сплати понад 12,5 мільйонів гривень податків з доходу фізичних осіб. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.
Встановлено, що чоловіки, діючи за попередньою змовою із спільниками, здійснювали фінансові операції, пов’язані із зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів на власні рахунки, відкриті в одному з комерційних банків.
Таким чином фігуранти отримали доходи, які не задекларували, що призвело до умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 12,5 млн грн.
Тривають слідчі дії.