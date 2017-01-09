Двое из трех раненых украинских военных находятся в удовлетворительном состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Состояние двух из трех украинских военных, раненых 8 января, удовлетворительное. Об этом сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.
"Известно, что трое военных ранены на различных направлениях. Знаю, что состояние двух - удовлетворительное, третьего - не могу точно сказать...", - сказал Л.Матюхин.
Говоря о том, удалось ли связаться с пропавшими военными, спикер сказал: "К сожалению, до сих пор никакой информации, кроме той, которая подавалась вчера вечером, нет".
Как сообщал УНН, 8 января, вблизи линии разграничения пропала связь с тремя украинскими военнослужащими.
Напомним, трех украинских военных ранили в течение дня в зоне АТО.